МИД РФ требует от Грузии обеспечить безопасность россиян
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. МИД России требует от властей Грузии обеспечить “безусловную безопасность” для российских журналистов и всех граждан РФ, находящихся в стране, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В заявлении МИДа сказано, что 22 июня “агрессивно настроенные радикальные элементы” пытались напасть на съемочную группу телеканала “Россия 24” в Тбилиси. Кроме того, отметили в министерстве, в ходе акций протестов в Тбилиси пострадали представители местных и зарубежных СМИ.
Отношения России и Грузии обострились на фоне массовых акций протеста, проходящих в Тбилиси. Участники митингов выступают против российской оккупации и требуют отставки ряда высокопоставленных грузинских чиновников.
21 июня президент РФ Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям возить россиян в Грузию, начиная с 8 июля. С этого же времени грузинским авиакомпаниям запрещено летать в Россию.
Как сообщал УНН, федеральное ТВ РФ заявило о “нападении” на журналистов в Тбилиси, в сюжете — этого не видно.