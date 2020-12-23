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МЗС назвало “нікчемним” оголошення Марківа у міжнародний розшук

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ України вважає постанову Слідчого комітету РФ щодо висунення “обвинувачення” військовослужбовцю Нацгвардії Віталію Марківу та оголошення його у міжнародний розшук нікчемною. Про це йдеться в коментарі речника МЗС України Олега Ніколенко, що є у розпорядженні УНН.

МЗС назвало “нікчемним” оголошення Марківа у міжнародний розшук

“Вважаємо, що постанова Слідчого комітету РФ щодо висунення „обвинувачення“ військовослужбовцю Національної гвардії України Віталію Марківу у вбивстві та оголошення його у міжнародний розшук є нікчемною. Слідчий комітет Росії вкотре вдається до підміни правоохоронних функцій виконанням політичних замовлень. Це стосується і питання використання Інтерполу для політично вмотивованих переслідувань”, — наголосив представник МЗС.

У відомстві підкреслюють, що Міністерство закордонних справ у повній мірі виконає свої функції і забезпечить захист прав та інтересів громадян України.

Нагадаємо, СК Російської Федерації звинуватив і оголосив в розшук військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.

Як повідомляв УНН, раніше Басманний суд Москви заочно “заарештував” Віталія Марківа. У суді не уточнили інших подробиць, проте джерело російського агентства ТАСС в правоохоронних органах підкреслив, що мова йде саме про військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, виправданого 3 листопада цього року Апеляційним судом Мілана.

Глава МВС України Арсен Аваков сьогодні заявив, що Національне центральне бюро Інтерполу в Україні направило до Генерального секретаріату Інтерполу інформацію про можливу провокацію з боку РФ щодо оголошення в розшук військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.

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