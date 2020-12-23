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СК Росії висунув "звинувачення" та оголосив у розшук виправданого нацгвардійця Марківа

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 грудня. УНН. СК Російської Федерації звинуватив і оголосив в розшук військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, обвинуваченого в нібито вбивстві двох журналістів під Слов’янськом в травні 2014 року і раніше виправданого Міланським апеляційним судом, пише УНН з посиланням на повідомлення російського відомства.

СК Росії висунув "звинувачення" та оголосив у розшук виправданого нацгвардійця Марківа

“У Головному слідчому управлінні Слідчого комітету Російської Федерації розслідується кримінальна справа про вбивство в Україні російського громадянина Андрія Миронова”, — заявили в СК РФ.

Російські слідчі вважають, що: “військовослужбовець військової частини 3066 Північного оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України громадянин України Віталій Марків, що має також громадянство Італійської Республіки, 24.05.2014 перебував на позиції в районі гори Карачун поблизу міста Слов’янська на Донеччині. Марків, що перебував у злочинній змові з командуванням зазначеної військової частини і військовослужбовцями регулярних підрозділів Збройних Сил України, передав командуванню для нанесення артилерійського удару координати російського громадянина Миронова, італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі і французького журналіста Вільяма Рогуелона. Вони прибули для фотозйомки наслідків збройного конфлікту і слідували в напрямку залізничного переїзду смт. Андріївка”.

У СК стверджують, що після цього Марків нібито: “здійснив в зазначених осіб постріли з автомата Калашникова, щоб до початку артилерійського обстрілу вони не могли залишити територію в спробах сховатися. В результаті спровокованого Марківим артилерійського удару Миронов і Роккеллі, які не брали участі в збройному протистоянні, загинули, а Рогуелон отримав поранення”.

“З урахуванням показань свідків та інших матеріалів кримінальної справи винесено постанову про пред’явлення обвинувачення Марківа в скоєнні злочину, передбаченого п.п. „е“, „ж“, „л“ ч. 2 ст. 105 КК РФ, відповідальність за яке передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Марків оголошений в міжнародний розшук, за клопотанням слідства судом відносно нього заочно обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту”, — додали там.

Нагадаємо, що раніше Басманний суд Москви заочно “заарештував” Віталія Марківа. У суді не уточнили інших подробиць, проте джерело російського агентства ТАСС в правоохоронних органах підкреслив, що мова йде саме про військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, виправданого 3 листопада цього року Апеляційним судом Мілана.

4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну. Нацгвардієць припустив участь Російської Федерації в організації його арешту і винесенні вироку.

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