Оголошення у розшук Марківа: Україна попередила Інтерпол про провокацію з боку Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Національне центральне бюро Інтерполу в Україні направило до Генерального секретаріату Інтерполу інформацію про можливу провокацію з боку РФ щодо оголошення в розшук військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МВС.
“11 грудня 2020 року Національне центральне бюро Інтерполу в Україні направило до Генерального секретаріату Міжнародної організації кримінальної поліції інформацію про можливу спробу неправомірного використання інформаційної системи Інтерпол”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що в інформації, превентивно спрямованої Національним бюро в Україні в штаб-квартиру Інтерполу повідомлялося, що оприлюднення в відкритих джерелах інформації наміру Слідчого Комітету РФ оголосити старшого сержанта НГУ Віталія Марківа в міжнародний розшук з використанням інструментів Інтерпол суперечить ст. 3 Статуту організації та порушує правила обробки інформації, оскільки звинувачення Віталія Марківа є необґрунтованими й політично заангажованим.
Так, генеральний секретаріат Інтерполу підтвердив отримання інформації та подякував українським колегам за співпрацю.
“Генеральний секретаріат підтверджує отримання Вашого повідомлення, наведеного нижче, і хотів би подякувати вашому Бюро за постійну участь в забезпеченні цілісності своїх баз даних Інтерполу”, — йдеться у листі-відповіді, отриманому НЦБ України в той же день 11 грудня 2020 року.
Глава МВС Арсен Аваков підкреслив, що Національна поліція України системно моніторить інформацію по так званій “справі Марківа” і превентивно направила в Інтерпол відповідне попередження про можливу провокацію з боку РФ.
“Спроби путінського режиму організувати фейкову справу стосовно Нацгвардійця Віталія Марківа вже провалилися в суді Італії, тепер він намагається використовувати інструменти Інтерполу. Однак, Інтерпол — серйозна міжнародна організація, яка не допускає таких дешевих провокацій. Єдине, чого домігся слідком РФ — Віталій Марків поки не зможе подорожувати по Золотому кільцю Росії. Але так буде не завжди!”, — заявив Аваков.
Нагадаємо, СК Російської Федерації звинуватив і оголосив в розшук військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа.
Як повідомлялося, що раніше Басманний суд Москви заочно “заарештував” Віталія Марківа. У суді не уточнили інших подробиць, проте джерело російського агентства ТАСС в правоохоронних органах підкреслив, що мова йде саме про військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа, виправданого 3 листопада цього року Апеляційним судом Мілана.
4 листопада Віталій Марків повернувся в Україну. Нацгвардієць припустив участь Російської Федерації в організації його арешту і винесенні вироку.