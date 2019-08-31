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МЗС Китаю висловив протест Білому дому за співчуття "радикальним активістам" в Гонконзі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Китайський уряд висловлює рішучий протест Білому дому і деяким сенаторам Конгресу США за співчуття радикально налаштованим учасникам протестів в Гонконзі і критику з боку Сполучених Штатів у зв'язку з їх затриманням. Про це йдеться в опублікованому в суботу заяві комісаріату МЗС КНР в цьому спеціальному адміністративному районі, передає УНН.

“Згідно з повідомленнями ЗМІ, деякі сенатори Конгресу США... і співробітники Білого дому відгукнулися з критикою про законно зроблених затриманнях (винуватців актів насильства в ході протестів в Гонконзі). Вони висловилися у виправдання порушили закон злочинних елементів, назвавши їх „незгодними“ і зажадали , щоб гонгонгська адміністрація відкликала звинувачення, а також пригрозили законопроектом (списком санкцій) по Гонконгу, — йдеться в документі, опублікованому на офіційному сайті відомства. — Подібні заяви перекручують дійсність... Китайська сторона висловлює з цього приводу свою глибоку незадоволеність і рішучий протест”.

Нагадаємо, розвиток подій у Гонконгу через затримання лідерів протестувальників викликає занепокоєння.

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