МИД Китая выразил протест Белому дому за сочувствие "радикальным активистам" в Гонконге

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 113032 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123892 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115409 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121338 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126008 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151254 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150789 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140724 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195959 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116869 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Актуальное
МИД Китая выразил протест Белому дому за сочувствие "радикальным активистам" в Гонконге

МИД Китая выразил протест Белому дому за сочувствие "радикальным активистам" в Гонконге

Киев  •  УНН

 • 10596 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Китайское правительство выражает решительный протест Белому дому и некоторым сенаторам Конгресса США за сочувствие радикально настроенным участникам протестов в Гонконге и критику со стороны Соединенных Штатов в связи с их задержанием. Об этом говорится в опубликованном в субботу заявлении комиссариата МИД КНР в этом специальном административном районе, передает УНН.

“Согласно сообщениям СМИ, некоторые сенаторы Конгресса США... и сотрудники Белого дома откликнулись с критикой о законно сделанных задержаниях (виновников актов насилия в ходе протестов в Гонконге). Они высказались в оправдание нарушили закон преступных элементов, назвав их „несогласными“ и потребовали, чтобы гонгонгська администрация отозвала обвинения, а также пригрозили законопроектом (списком санкций) по Гонконгу, — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте ведомства. — Подобные заявления перекручивают действительность ... Китайская сторона выражает по этому поводу свое глубокое недовольство и решительный протест”.

Напомним, развитие событий в Гонконге из-за задержания лидеров протестующих вызывает беспокойство.

Украинские Национальные Новости

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