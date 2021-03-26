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МЗС: для подорожей українцям відкрито вже 104 країни

МЗС: для подорожей українцям відкрито вже 104 країни

Київ • УНН

 • 16187 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Для подорожей громадян України на сьогодні відкриті 104 країни — до списку додались 9 нових. Про це на брифінгу у п’ятницю сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Для громадян України відкриті 104 країни. Нагадаю, 19 лютого таких країн було 95, тобто за місяць ми додали до цього списку 9 країн. 104 країни, куди за умови дотримання певних правил українці можуть потрапити. Серед нових країн, які відкрили свої кордони — Ісландія, Чорногорія, Гаїті, Гаяна, Бангладеш і Габон”, — сказав Кулеба.

Деталі

Умови в’їзду можуть включати дотримання протиепідемічних вимог, тому міністр закликав українців належним чином перевіряти всі правила в’їзду.

“Не зважаючи на зростання кількості країн, які відкриваються для українців, ви бачите що відбувається за вікном — не вщухає пандемія, дуже складна ситуація у світі і в Україні, тому бех нагальної необхідності все таки утримуйтесь від поїздок, а якщо вже подорожуєте — дуже просимо вас дотримуватись максимальних заходів безпеки”, — додав він.

Довідково

Міністерство охорони здоров’я України 19 березня оновило список країн “червоної” та “зеленої” зон — з урахуванням кількості активних випадків коронавірусної хвороби COVID-19 на 100 тис. населення. У новому переліку менша, ніж була, кількість країн “червоної” зони.

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