Україна скоротила список країн "червоної" зони до 44

Деталі

Кількість країн “червоної” зони від МОЗ скоротилася з 51 до 44.

Зокрема, у “червоній” зоні наразі — Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Франція, Австрія, Чехія, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Чорногорія.

До переліку “зеленої” зони, зокрема, входять США, Іспанія, ОАЕ, Литва, Румунія, Росія, Грузія, Китай, Німеччина, Єгипет, Таїланд, Шрі-Ланка, Домініканська Республіка, Білорусь, Велика Британія, Португалія.

Доповнення

Після повернення з країн “червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку “Вдома”. Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває COVID-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн “червоної” зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.