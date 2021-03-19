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Україна скоротила список країн "червоної" зони до 44

Київ • УНН

 • 17321 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Міністерство охорони здоров’я України оновило список країн "червоної" та "зеленої" зон - з урахуванням кількості активних випадків коронавірусної хвороби COVID-19 на 100 тис. населення. У новому переліку менша, ніж була, кількість країн "червоної" зони, передає УНН.

Деталі

Кількість країн “червоної” зони від МОЗ скоротилася з 51 до 44.

Зокрема, у “червоній” зоні наразі — Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Франція, Австрія, Чехія, Італія, Латвія, Естонія, Болгарія, Чорногорія.

До переліку “зеленої” зони, зокрема, входять США, Іспанія, ОАЕ, Литва, Румунія, Росія, Грузія, Китай, Німеччина, Єгипет, Таїланд, Шрі-Ланка, Домініканська Республіка, Білорусь, Велика Британія, Португалія.

Доповнення

Після повернення з країн “червоної" зони українці мають піти на самоізоляцію із застосуванням додатку “Вдома”. Дострокове припинення самоізоляції можливе після отримання негативного ПЛР-тесту.

Для в’їзду в Україну всім іноземцям потрібний страховий поліс, що покриває COVID-19. Обсервації не підлягають особи, що прибули з країн “червоної” зони, якщо вони мають негативний результат тестування на COVID-19 методом ПЛР, який проведено не більш як за 48 годин до перетину кордону України.

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