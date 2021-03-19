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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 48633 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 67257 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108823 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 144463 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195506 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193396 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279579 просмотра

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2 марта, 17:53 • 157865 просмотра

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2 марта, 17:42 • 143159 просмотра

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Украина сократила список стран "красной" зоны до 44

Украина сократила список стран "красной" зоны до 44

Киев  •  УНН

 • 17314 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Министерство здравоохранения Украины обновило список стран "красной" и "зеленой" зон - с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения. В новом перечне меньше, чем было, количество стран "красной" зоны, передает УНН.

Детали

Количество стран "красной" зоны от Минздрава сократилась с 51 до 44.

В частности, в "красной" зоне на сегодня - Польша, Словакия, Венгрия, Молдова, Франция, Австрия, Чехия, Италия, Латвия, Эстония, Болгария, Черногория.

В перечень "зеленой" зоны, в частности, входят США, Испания, ОАЭ, Литва, Румыния, Россия, Грузия, Китай, Германия, Египет, Таиланд, Шри-Ланка, Доминиканская Республика, Беларусь, Великобритания, Португалия.

Дополнение

По возвращении из стран "красной" зоны украинцы должны пойти на самоизоляцию с применением приложении "Вдома". Досрочное прекращение самоизоляции возможно после получения отрицательного ПЦР-теста.

Для въезда в Украину всем иностранцам нужен страховой полис, покрывающий COVID-19. Обсервации не подлежат лица, прибывшие из стран "красной" зоны, если они имеют отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, который проведено не более чем за 48 часов до пересечения границы Украины.

Украинские Национальные Новости

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