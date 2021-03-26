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МИД: для путешествий украинцев открыто уже 104 страны

МИД: для путешествий украинцев открыто уже 104 страны

Киев  •  УНН

 • 16179 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Для путешествий граждан Украины на сегодня открыты 104 страны — в список добавились 9 новых. Об этом на брифинге в пятницу сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

Цитата

“Для граждан Украины открыты 104 страны. Напомним, 19 февраля таких стран было 95, то есть за месяц мы добавили в этот список 9 стран. 104 страны, куда при условии соблюдения определенных правил украинцы могут попасть. Среди новых стран, открывших свои границы — Исландия, Черногория, Гаити, Гайана, Бангладеш и Габон”, — сказал Кулеба.

Детали

Условия въезда могут включать соблюдение противоэпидемических требований, поэтому министр призвал украинцев должным образом проверять все правила въезда.

“Несмотря на рост числа стран, которые открываются для украинцев, вы видите что происходит за окном — не утихает эпидемия, очень сложная ситуация в мире и в Украине, так бех острой необходимости все же воздерживайтесь от поездок, а если уже путешествуете — очень просим вас соблюдать максимальные меры безопасности”, — добавил он.

Справка

Министерство здравоохранения Украины 19 марта обновило список стран “красной” и “зеленой” зон — с учетом количества активных случаев коронавирусной болезни COVID-19 на 100 тыс. населения. В новом перечне меньше, чем было, количество стран “красной” зоны.

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