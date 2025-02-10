Михайло Поплавський та Павло Зібров оголосили про старт спільного проєкту "Українська пісня року - 2024"

ukenru
Ексклюзив
06:50 • 57505 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

05:23 • 113335 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 147572 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 205802 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 167157 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 149628 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 124410 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109598 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103689 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 164743 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 112549 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

04:18 • 115492 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 108698 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

04:45 • 114511 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 108402 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 164742 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 163438 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 296258 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 324360 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 259553 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 31853 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 36687 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

04:30 • 108696 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 88136 перегляди
Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

Трамп отримав удар мікрофоном по обличчю

15 березня, 10:19 • 116536 перегляди
Актуальне
Михайло Поплавський та Павло Зібров оголосили про старт спільного проєкту "Українська пісня року - 2024"

Михайло Поплавський та Павло Зібров оголосили про старт спільного проєкту "Українська пісня року - 2024"

Київ • УНН

 • 42511 перегляди

Гала-концерт до 20-річчя Національної музичної премії "Українська пісня року" відбудеться в травні 2025 року. Проєкт пройде під гаслом "Пісні обпалені війною" та відзначить кращих виконавців у п'яти номінаціях.

Гала-концерт присвячений 20-річчю Національної музичної премії "Українська пісня року" пройде в травні 2025 року під гаслом — "Пісні обпалені війною", передає УНН із посиланням на Факти.

На брифінгу, який відбувся в Київському університеті культури, автор ідеї, генеральний продюсер, засновник і меценат премії Михайло Поплавський представив співорганізатора цьогорічної церемонії нагородження, народного артиста України Павла Зіброва.

Михайло Поплавський зазначив, що команда професіоналів розпочала роботу над проєктом, затвердили номінації, розробляє сценографію, експерти приймають заявки. Враховуються популярність виконавців в радіоротації і телепросторі, перегляди в соціальних мережах, участь у благодійних заходах та концертна діяльність на підтримку ЗСУ.

Кращі співаки будуть боротися за перемогу в номінаціях: "Душа української пісні", "Гордість української пісні", "Легенда української пісні", "Надія української пісні", "Гарант української пісні".

Image

"Українська пісня – це генетичний код нації! Вона завжди підтримує та піднімає дух українців. Українська пісня звучить на весь світ, що ми є українці, ми є нація, ми є народ із власною тисячолітньою історією, культурою та традиціями. І ми непереможні!" – сказав Михайло Поплавський.

Image

Окрім виконавців, відзначать творців української музики – поетів та композиторів.

Народний артист України Павло Зібров сказав: "Мені дуже приємно, що ви запросили мене стати співорганізатором проєкту. Це велика честь і відповідальність. Буде цікавий відбір. Я впевнений, що візьмуть участь як молоді виконавці, так і метри української естради. Кожну пісню пропустимо через серце, саме так ми будемо працювати. Оберемо найкращих. "Пісні обпалені війною" - тематика є болючою і актуальною. Зараз дуже багато артистів їздять з концертами до переселенців, у військові частини та госпіталі, на передову".

Історія проєкту

"Українська пісня року" – це мегапроєкт, який понад 20 років пропагує українську пісню як в країні, так і на світовому рівні, формує українську ідентичність та об'єднує навколо цінностей єднання, любові до рідної мови та культури.

У 2004 році відбулася прем’єра музичного проєкту "Наша пісня" на українському телебаченні, коли українська музика не була мейнстрімом, а інформаційний простір заполонив російський контент. Створювати українське було не модно, не вигідно, що спричинило катастрофічну ситуацію. Михайло Поплавський разом з однодумцями порушили цю проблему публічно, викликавши суспільний резонанс. Він заявив про амбітну місію — зберегти та розвивати українську музично-пісенну творчість, відкривати нові імена молодих талановитих артистів.

Михайло Поплавський втілив свою, здавалось би, нереальну ідею — показати українську пісню всьому світу.

2 квітня 2012 року до Книги світових рекордів Гіннеса увійшов безпрецедентний проєкт "Пісня об’єднує нас!" у категорії "Найтриваліший музичний телевізійний марафон національної пісні у прямому ефірі".

П’ять діб безперервно, з 5:30 ранку 29 березня до 12:30 2 квітня 2012 року на весь світ транслювались українські пісні у живому виконанні різножанрових артистів і гуртів. Вперше музичний тріумф нашої держави спостерігали на всіх континентах, марафон дивились у 150-ти країнах. Свято української пісні тривало 110 годин, 3 хвилини й 27 секунд.

Грандіозну церемонію нагородження національної премії "Українська пісня року" у 2017 році Михайло Поплавський провів у Варшаві.

Церемонії нагородження Національної музичної премії "Українська пісня року" (2019−2022 рр.) вражали глядачів масштабністю та оригінальністю, енергетикою гордості й любові до свого народу, рідного краю, культури і традицій.

У 2021році, рік 30-ї річниці Незалежності України премія відбулася в Міжнародний день вишиванки, об’єднавши на одній сцені легенд української пісні та молодих виконавців під гаслом "Тримаймо разом українську хвилю!".

16 лютого 2022 року в День єднання українців премія вкотре відзначила переможців на головній сцені країни — Національному палаці мистецтв "Україна".

Оргкомітет Національної музичної премії "Українська пісня року — 2024" чекає на композиції:

[email protected];

тел.: +380 96 144 44 94.

Слідкувати можна у Facebook

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоКультура
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
varshavaВаршава
ukrainaУкраїна
facebookFacebook
kyivКиїв

Звернутися з питань розміщення реклами