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Михаил Поплавский и Павел Зибров объявили о старте совместного проекта "Украинская песня года - 2024"

Михаил Поплавский и Павел Зибров объявили о старте совместного проекта "Украинская песня года - 2024"

Киев  •  УНН

 • 1748 просмотра

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Гала-концерт к 20-летию Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" состоится в мае 2025 года. Проект пройдет под лозунгом "Песни обожженные войной" и отметит лучших исполнителей в пяти номинациях.

Гала-концерт посвященный 20-летию Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" пройдет в мае 2025 года под лозунгом - "Песни обожженные войной", передает УНН со ссылкой на Факты.

На брифинге, который состоялся в Киевском университете культуры, автор идеи, генеральный продюсер, основатель и меценат премии Михаил Поплавский представил соорганизатора нынешней церемонии награждения, народного артиста Украины Павла Зиброва.

Михаил Поплавский отметил, что команда профессионалов начала работу над проектом, утвердили номинации, разрабатывает сценографию, эксперты принимают заявки. Учитываются популярность исполнителей в радиоротации и телепространстве, просмотры в социальных сетях, участие в благотворительных мероприятиях и концертная деятельность в поддержку ВСУ.

Лучшие певцы будут бороться за победу в номинациях: "Душа украинской песни", „Гордость украинской песни", „Легенда украинской песни", „Надежда украинской песни", „Гарант украинской песни".

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"Украинская песня - это генетический код нации! Она всегда поддерживает и поднимает дух украинцев. Украинская песня звучит на весь мир, что мы украинцы, мы нация, мы народ с собственной тысячелетней историей, культурой и традициями. И мы непобедимы!" - сказал Михаил Поплавский.

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Кроме исполнителей, отметят создателей украинской музыки - поэтов и композиторов.

Народный артист Украины Павел Зибров сказал: "Мне очень приятно, что вы пригласили меня стать соорганизатором проекта. Это большая честь и ответственность. Будет интересный отбор. Я уверен, что примут участие как молодые исполнители, так и мэтры украинской эстрады. Каждую песню пропустим через сердце, именно так мы будем работать. Выберем лучших. "Песни обожженные войной" - тематика является болезненной и актуальной. Сейчас очень много артистов ездят с концертами к переселенцам, в воинские части и госпитали, на передовую".

История проекта

"Украинская песня года" - это мегапроект, который более 20 лет пропагандирует украинскую песню как в стране, так и на мировом уровне, формирует украинскую идентичность и объединяет вокруг ценностей единения, любви к родному языку и культуре.

В 2004 году состоялась премьера музыкального проекта "Наша песня" на украинском телевидении, когда украинская музыка не была мейнстримом, а информационное пространство заполонил российский контент. Создавать украинское было не модно, не выгодно, что привело к катастрофической ситуации. Михаил Поплавский вместе с единомышленниками подняли эту проблему публично, вызвав общественный резонанс. Он заявил об амбициозной миссии - сохранить и развивать украинское музыкально-песенное творчество, открывать новые имена молодых талантливых артистов.

Михаил Поплавский воплотил свою, казалось бы, нереальную идею - показать украинскую песню всему миру.

2 апреля 2012 года в Книгу мировых рекордов Гиннеса вошел беспрецедентный проект "Песня объединяет нас!" в категории "Самый продолжительный музыкальный телевизионный марафон национальной песни в прямом эфире".

Пять суток непрерывно, с 5:30 утра 29 марта до 12:30 2 апреля 2012 года на весь мир транслировались украинские песни в живом исполнении разножанровых артистов и групп. Впервые музыкальный триумф нашего государства наблюдали на всех континентах, марафон смотрели в 150-ти странах. Праздник украинской песни длился 110 часов, 3 минуты и 27 секунд.

Грандиозную церемонию награждения национальной премии "Украинская песня года" в 2017 году Михаил Поплавский провел в Варшаве.

Церемонии награждения Национальной музыкальной премии "Украинская песня года" (2019-2022 гг.) поражали зрителей масштабностью и оригинальностью, энергетикой гордости и любви к своему народу, родному краю, культуре и традициям.

В 2021 году, год 30-й годовщины Независимости Украины премия состоялась в Международный день вышиванки, объединив на одной сцене легенд украинской песни и молодых исполнителей под лозунгом "Держим вместе украинскую волну!".

16 февраля 2022 года в День единения украинцев премия в очередной раз отметила победителей на главной сцене страны - Национальном дворце искусств "Украина".

Оргкомитет Национальной музыкальной премии "Украинская песня года - 2024" ждет композиции:

[email protected];

тел.: +380 96 144 144 44 94.

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Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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