"Ми можемо обійтися без російського газу", — канцлер Австрії
Київ • УНН
Австрія має можливість компенсувати поставки газу, якщо вони припиняться з Росії, використовуючи стратегічні запаси, перебудовуючи систему для отримання газу з Норвегії та країн Перської затоки, а OMV може переорієнтуватися проти "Газпрому", якщо Україна не продовжить контракт на транзит газу після 2025 року.
Австрія має всі можливості, щоб компенсувати постачання газу, якщо воно припинить надходити з Росії. Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ, передає УНН.
Деталі
Як і Німеччина та Східна Європа, ми були підключені до трубопровідної інфраструктури, яка транспортувала газ зі сходу на захід через наше розташування як країни, що не має виходу до моря. Але коли Росія почала тиснути на нас, скорочуючи поставки у 2022 році, ми почали захищатися. Зараз у нас є річний обсяг споживання, який ми зберігаємо як стратегічний резерв. Це великі гроші платників податків. Водночас ми почали перебудовувати систему із заходу на схід, з газом з Норвегії та країн Перської затоки. Навіть якщо повністю припиняться поставки російського газу, ми зможемо це негайно компенсувати
Доповнення
На думку австрійського канцлера, якщо Україна не продовжить контракт з російським "Газпромом" на транзит газу після 2025 року, це надасть нових можливостей для австрійської нафтогазової групи OMV.
Так, у групи є можливість переорієнтуватися і вжити заходів проти "Газпрому" в разі порушення контракту
ЄС обговорює з Україною газовий транзит, один із варіантів може передбачати газ з Азербайджану - Bloomberg11.06.24, 11:48 • 18326 переглядiв