"Ми можемо обійтися без російського газу", — канцлер Австрії

Австрія має всі можливості, щоб компенсувати постачання газу, якщо воно припинить надходити з Росії. Про це заявив федеральний канцлер Австрії Карл Негаммер в інтерв’ю швейцарському виданню NZZ, передає УНН.

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Як і Німеччина та Східна Європа, ми були підключені до трубопровідної інфраструктури, яка транспортувала газ зі сходу на захід через наше розташування як країни, що не має виходу до моря. Але коли Росія почала тиснути на нас, скорочуючи поставки у 2022 році, ми почали захищатися. Зараз у нас є річний обсяг споживання, який ми зберігаємо як стратегічний резерв. Це великі гроші платників податків. Водночас ми почали перебудовувати систему із заходу на схід, з газом з Норвегії та країн Перської затоки. Навіть якщо повністю припиняться поставки російського газу, ми зможемо це негайно компенсувати