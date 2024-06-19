Австрия имеет все возможности, чтобы компенсировать поставки газа, если оно прекратит поступать из России. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер в интервью швейцарскому изданию NZZ, передает УНН.

Детали

Как и Германия и Восточная Европа, мы были подключены к трубопроводной инфраструктуре, которая транспортировала газ с востока на запад из-за нашего расположения как страны, не имеющей выхода к морю. Но когда Россия начала давить на нас, сокращая поставки в 2022 году, мы начали защищаться. Сейчас у нас есть годовой объем потребления, который мы сохраняем как стратегический резерв. Это большие деньги налогоплательщиков. В то же время мы начали перестраивать систему с запада на восток, с газом из Норвегии и стран Персидского залива. Даже если полностью прекратятся поставки российского газа, мы сможем это немедленно компенсировать сказал он.

Дополнение

По мнению австрийского канцлера, если Украина не продлит контракт с российским "Газпромом" на транзит газа после 2025 года, это предоставит новые возможности для австрийской нефтегазовой группы OMV.

Так, у группы есть возможность переориентироваться и принять меры против "Газпрома" в случае нарушения контракта сказал глава австрийского правительства.

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