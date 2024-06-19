Австрия имеет возможность компенсировать поставки газа, если они прекратятся из России, используя стратегические запасы, перестраивая систему для получения газа из Норвегии и стран Персидского залива, а OMV может переориентироваться против "Газпрома", если Украина не продлит контракт на транзит газа после 2025 года.
Австрия имеет все возможности, чтобы компенсировать поставки газа, если оно прекратит поступать из России. Об этом заявил федеральный канцлер Австрии Карл Негаммер в интервью швейцарскому изданию NZZ, передает УНН.
Детали
Как и Германия и Восточная Европа, мы были подключены к трубопроводной инфраструктуре, которая транспортировала газ с востока на запад из-за нашего расположения как страны, не имеющей выхода к морю. Но когда Россия начала давить на нас, сокращая поставки в 2022 году, мы начали защищаться. Сейчас у нас есть годовой объем потребления, который мы сохраняем как стратегический резерв. Это большие деньги налогоплательщиков. В то же время мы начали перестраивать систему с запада на восток, с газом из Норвегии и стран Персидского залива. Даже если полностью прекратятся поставки российского газа, мы сможем это немедленно компенсировать
Дополнение
По мнению австрийского канцлера, если Украина не продлит контракт с российским "Газпромом" на транзит газа после 2025 года, это предоставит новые возможности для австрийской нефтегазовой группы OMV.
Так, у группы есть возможность переориентироваться и принять меры против "Газпрома" в случае нарушения контракта
ЕС обсуждает с Украиной газовый транзит, один из вариантов может предусматривать газ из Азербайджана - Bloomberg11 июня 2024, 08:48 • 17448 просмотров