МВС оголосило у розшук скандального ужгородського депутата Волошина
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністерство внутрішніх справ України оголосило у всеукраїнський розшук депутата Ужгородської міськради Івана Волошина. Про це йдеться на сайті відомства, передає УНН.
Зазначається, що Волошин переховується від органів досудового розслідування з 23 травня 2019 року.
Звинувачується він за ст.296 ч.4 КК України (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку із застосуванням вогнепальної зброї).
Також вказано про наявність ухвали суду на затримання Волошина.
Нагадаємо, у 2016 році Волошин вчинив резонансні хуліганські дії, внаслідок яких одна особа отримала вогнепальні поранення, а іншій було заподіяно умисних тілесних ушкоджень. Це сталося на території пам'ятки архітектури місцевого значення "Корона" (в Ужгороді). Потерпілі у провадженні неодноразово заявляли про затягування слідства та вимагали від Генпрокурора Луценка відреагувати на бездіяльність правоохоронців.
Наприкінці минулого року справу передали розслідувати у столицю. Поранений у стрілянині ужгородський активіст Євген Рахімов тоді висловив сподівання на завершення слідства.
Паралельно з початком 2019 року, персоною Волошина зацікавилося НАЗК. Там прийняли рішення про перевірку його декларацій, які містили сумнівні відомості. Зокрема антикорупційний орган зацікавили дані про придбання Волошиним понад 20 квартир за наднизькими цінами, а також походження його мільйонних статків.
Зауважмо, раніше повідомлялось про те, що Волошин може переховуватися у Майамі (США). Адже він сам у соціальних мережах розповідав про своє перебування в Америці.