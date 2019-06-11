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МВД объявило в розыск скандального ужгородского депутата Волошина

Киев • УНН

 • 76033 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. Министерство внутренних дел Украины объявило во всеукраинский розыск депутата Ужгородского горсовета Ивана Волошина. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.

МВД объявило в розыск скандального ужгородского депутата Волошина

Отмечается, что Волошин скрывается от органов досудебного расследования с 23 мая 2019 года.

Обвиняется он по ст.296 ч.4 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка с применением огнестрельного оружия).

Также указано о наличии постановления суда на задержание Волошина.

Напомним, в 2016 году Волошин совершил резонансные хулиганские действия, в результате которых один человек получил огнестрельные ранения, а другой получил умышленные телесные повреждения. Это произошло на территории памятника архитектуры местного значения "Корона" (в Ужгороде). Пострадавшие в производстве неоднократно заявляли о затягивании следствия и потребовали от генпрокурора Луценко отреагировать на бездействие правоохранителей.

В конце прошлого года дело передали расследовать в столицу. Раненый в перестрелке Ужгородский активист Евгений Рахимов тогда выразил надежду на завершение следствия.

Параллельно с началом 2019 года, персоной Волошина заинтересовалось НАПК. Там приняли решение о проверке его деклараций, содержащих сомнительные сведения. В частности антикоррупционный орган заинтересовали данные о приобретение Волошиным более 20 квартир по сверхнизким ценам, а также происхождение его миллионных состояний.

Отметим, ранее сообщалось о том, что Волошин может скрываться в Майами (США). Ведь он сам в социальных сетях рассказывал о своем пребывании в Америке.

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