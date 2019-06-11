МВД объявило в розыск скандального ужгородского депутата Волошина
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Министерство внутренних дел Украины объявило во всеукраинский розыск депутата Ужгородского горсовета Ивана Волошина. Об этом говорится на сайте ведомства, передает УНН.
Отмечается, что Волошин скрывается от органов досудебного расследования с 23 мая 2019 года.
Обвиняется он по ст.296 ч.4 УК Украины (хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка с применением огнестрельного оружия).
Также указано о наличии постановления суда на задержание Волошина.
Напомним, в 2016 году Волошин совершил резонансные хулиганские действия, в результате которых один человек получил огнестрельные ранения, а другой получил умышленные телесные повреждения. Это произошло на территории памятника архитектуры местного значения "Корона" (в Ужгороде). Пострадавшие в производстве неоднократно заявляли о затягивании следствия и потребовали от генпрокурора Луценко отреагировать на бездействие правоохранителей.
В конце прошлого года дело передали расследовать в столицу. Раненый в перестрелке Ужгородский активист Евгений Рахимов тогда выразил надежду на завершение следствия.
Параллельно с началом 2019 года, персоной Волошина заинтересовалось НАПК. Там приняли решение о проверке его деклараций, содержащих сомнительные сведения. В частности антикоррупционный орган заинтересовали данные о приобретение Волошиным более 20 квартир по сверхнизким ценам, а также происхождение его миллионных состояний.
Отметим, ранее сообщалось о том, что Волошин может скрываться в Майами (США). Ведь он сам в социальных сетях рассказывал о своем пребывании в Америке.