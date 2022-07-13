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МВС Латвії готує законопроєкт щодо додаткової підтримки для українських біженців

МВС Латвії готує законопроєкт щодо додаткової підтримки для українських біженців

Київ • УНН

 • 131156 перегляди

КИЇВ. 13 липня. УНН. Цього тижня Міністерство внутрішніх справ Латвії збирається розпочати просування поправок до Закону про підтримку мирних жителів України, а також про ще одну міру первинної підтримки для розміщення біженців на строк до 60 днів. Про це повідомляє видання Delfie, передає УНН

Цитата

"Зміни готуються за завданням коаліційного комітету з розвитку. Очікується, що їх буде винесено на обговорення на засіданні коаліції сьогодні, 13 липня. Після цього планується розглянути поправки у Кабінеті міністрів, а потім на одному із позачергових засідань Сейму", - пояснив секретар МВС Мартінш Штейнс.

Деталі

Поправки також передбачають розширення повноважень самоврядування з питань надання підтримки, а також уточнення інших норм для забезпечення правової ясності.

Як окреме питання найближчим часом планується просування програми підтримки для неурядових організацій (НУО), які допомагають українцям. Можливий обсяг програми підтримки НУО складе близько 300 000 євро, проте цю суму ще планується уточнити до засідання уряду.

У свою чергу, законопроєкт, який буде представлений цього тижня, передбачає доповнення до закону ще одним видом первинної підтримки — розміщенням на строк до 60 днів. Самоврядування зможе ухвалити рішення про розміщення відповідного мирного жителя України на строк до 60 днів лише в тому випадку, якщо в муніципалітеті буде досягнуто 80% від реальної можливої ​​кількості українців, що розміщуються, і не буде можливість забезпечити проживання біженця в іншому місці.

Законопроєкт передбачає, що держава продовжуватиме надавати житло, але не довше, ніж до 31 грудня 2022 року.

Витрати на проживання, що надається українським біженцям, покриватимуться муніципалітетом з урахуванням обраної тривалості проживання, що не перевищує максимального обсягу, визначеного Кабміном.

Нагадаємо

Шотландія призупиняє програму спонсорства українських біженців через брак відповідного житла.

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