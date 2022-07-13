МВД Латвии готовит законопроект о дополнительной поддержке для украинских беженцев

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"Изменения готовятся по заданию коалиционного комитета по развитию. Ожидается, что они будут вынесены на обсуждение на заседании коалиции сегодня, 13 июля. После этого планируется рассмотреть поправки в Кабинете министров, а затем на одном из внеочередных заседаний Сейма", - пояснил секретарь МВД Мартинш Штейнс.

Детали

Поправки также подразумевают расширение полномочий самоуправления по вопросам оказания поддержки, а также уточнение других норм для обеспечения правовой ясности.

Как отдельный вопрос в ближайшее время планируется продвижение программы поддержки для неправительственных организаций (НПО), которые помогают украинцам. Возможный объем программы поддержки НПО составит около 300 000 евро, однако эта сумма еще планируется уточнить до заседания правительства.

В свою очередь, законопроект, который будет представлен на этой неделе, предусматривает дополнение к закону еще одним видом первичной поддержки — размещением сроком до 60 дней. Самоуправление сможет принять решение о размещении соответствующего мирного жителя Украины на срок до 60 дней лишь в том случае, если в муниципалитете будет достигнуто 80% от реального возможного количества размещаемых украинцев и не будет возможность обеспечить проживание беженца в другом месте.

Законопроект предусматривает, что государство будет продолжать предоставлять жилье, но не дольше, чем до 31 декабря 2022 года.

Расходы на проживание, предоставляемые украинским беженцам, будут покрываться муниципалитетом с учетом избранной продолжительности проживания, что не превышает максимального объема, определенного Кабмином.

Напомним

Шотландия приостанавливает программу спонсорства украинских беженцев из-за отсутствия соответствующего жилья.