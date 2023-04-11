МВФ: економіка Великобританії у 2023 році стане однією з найбільш неефективних економік світу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. За даними Міжнародного валютного фонду, цього року Великобританія матиме одну з найбільш неефективних економік світу, передає УНН з посиланням на BBC.
Деталі
За даними МВФ показники економіки Великобританії у 2023 році будуть найгіршими серед країн G20.
За прогнозами МВФ економіка Великобританії скоротиться у 2023 році. Також у Міжнародному валютному фонді попереджають про "кам'янисту дорогу"для світової фінансової системи.
Цього року Великобританія переживе спад і опиниться наприкінці списку G7 — групи із семи найбільших у світі так званих "розвинених" економік, які домінують у світовій торгівлі та міжнародній фінансовій системі.
Нагадаємо, що Великобританія очолювала цю групу у 2022 році під час зростання захворюваності на коронавірус.
Наразі очікується, що економіка Великобританії у 2023 році скоротиться на 0,3%, а після, вже у 2024 році, почне зростати на 1%.
Доповнення
Раніше у МВФ вказували на залежність Великобританії від високих цін на газ, підвищення відсоткових ставок та млявих торгових показників і у висновку причини її слабких економічних показників.
Такі прогнози роблять, щоб спрогнозувати економічний розвиток у майбутньому. Попередні прогнози МВФ вказували менш ніж на 10% рецесій на рік уперед, згідно з аналізом рецесій у всьому світі, проведеним у період з 1992 по 2014 рік.