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МВФ: економіка Великобританії у 2023 році стане однією з найбільш неефективних економік світу

МВФ: економіка Великобританії у 2023 році стане однією з найбільш неефективних економік світу

Київ • УНН

 • 875432 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. За даними Міжнародного валютного фонду, цього року Великобританія матиме одну з найбільш неефективних економік світу, передає УНН з посиланням на BBC.

Деталі

За даними МВФ показники економіки Великобританії у 2023 році будуть найгіршими серед країн G20.

За прогнозами МВФ економіка Великобританії скоротиться у 2023 році. Також у Міжнародному валютному фонді попереджають про "кам'янисту дорогу"для світової фінансової системи.

Цього року Великобританія переживе спад і опиниться наприкінці списку G7 — групи із семи найбільших у світі так званих "розвинених" економік, які домінують у світовій торгівлі та міжнародній фінансовій системі.

Нагадаємо, що Великобританія очолювала цю групу у 2022 році під час зростання захворюваності на коронавірус.

Наразі очікується, що економіка Великобританії у 2023 році скоротиться на 0,3%, а після, вже у 2024 році, почне зростати на 1%.

Доповнення

Раніше у МВФ вказували на залежність Великобританії від високих цін на газ, підвищення відсоткових ставок та млявих торгових показників і у висновку причини її слабких економічних показників.

Такі прогнози роблять, щоб спрогнозувати економічний розвиток у майбутньому. Попередні прогнози МВФ вказували менш ніж на 10% рецесій на рік уперед, згідно з аналізом рецесій у всьому світі, проведеним у період з 1992 по 2014 рік.

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