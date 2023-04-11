МВФ: экономика Великобритании в 2023 году станет одной из самых неэффективных экономик мира
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. По данным Международного валютного фонда, в этом году Великобритания будет иметь одну из самых неэффективных экономик мира, передает УНН со ссылкой на BBC.
Детали
По данным МВФ показатели экономики Великобритании в 2023 году будут худшими среди стран G20.
По прогнозам МВФ экономика Великобритании сократится в 2023 году. Также в Международном валютном фонде предупреждают о "каменистой дороге" для мировой финансовой системы.
В этом году Великобритания переживет спад и окажется в конце списка G7 — группы из семи крупнейших в мире так называемых "развитых" экономик, которые доминируют в мировой торговле и международной финансовой системе.
Напомним, что Великобритания возглавляла эту группу в 2022 году во время роста заболеваемости коронавирусом.
Сейчас ожидается, что экономика Великобритании в 2023 году сократится на 0,3%, а после, уже в 2024 году, начнет расти на 1%.
Дополнение
Ранее в МВФ указывали на зависимость Великобритании от высоких цен на газ, повышения процентных ставок и вялых торговых показателей и в заключении причины ее слабых экономических показателей.
Такие прогнозы делаются, чтобы спрогнозировать экономическое развитие в будущем. Предыдущие прогнозы МВФ указывали менее 10% рецессий на год вперед, согласно анализу рецессий во всем мире, проведенному в период с 1992 по 2014 год.