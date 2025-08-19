Мумбаї паралізувало: найвищий рівень небезпеки через рекордні зливи
Київ • УНН
Мумбаї знову накрили потужні мусонні дощі, що призвели до затоплення доріг та порушення транспортного сполучення. Влада закрила школи та коледжі, метеорологи оголосили найвищий рівень небезпеки.
Найбільше місто Індії знову опинилося у воді. Потужні мусонні дощі затопили дороги, порушили авіаційне й залізничне сполучення та змусили владу закрити школи й коледжі. Метеорологи попереджають: загроза залишається надзвичайно високою. Про це повідомляє Вloomberg, пише УНН.
Деталі
Мумбаї, фінансове серце Індії, охопила нова хвиля стихії. Після недавньої повені, що спричинила хаос у транспортній системі, місто знову зіштовхнулося з сильними зливами. Індійський метеорологічний департамент у вівторок видав "червоне" попередження – найвищий рівень небезпеки. Очікуються зливи з вітром до 65 км/год, що триватимуть кілька годин.
Зафіксовані опади вражають: метеостанція в районі Сантакруз повідомила про 238,2 мм дощу за добу – найбільший показник серпня від 2020 року. Затоплені магістралі перетворили місто на лабіринт води, зупинивши роботу громадського транспорту.
Авіакомпанія IndiGo оголосила про масові затримки рейсів, залізничні маршрути працюють зі збоями. Усі школи й коледжі за розпорядженням міської влади залишаються зачиненими.
Мумбаї традиційно вразливий до повеней через прибережне розташування й перенаселеність. Трагедія 2005 року, коли загинули понад 400 людей, досі нагадує про масштаби ризику. Нинішній сезон мусонів став особливо небезпечним для всього регіону: раптові повені вже забрали життя в Індії, Пакистані та Південному Китаї.
Водночас під ударом опинилися ключові економічні інституції країни. У Мумбаї розташовані Центральний банк, фондові біржі, а також штаб-квартири гігантів Reliance Industries Ltd. та Tata Group, що робить стихію не лише гуманітарною, а й економічною загрозою.
