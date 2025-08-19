Мумбаи парализован: наивысший уровень опасности из-за рекордных ливней
Киев • УНН
Мумбаи снова накрыли мощные муссонные дожди, что привело к затоплению дорог и нарушению транспортного сообщения. Власти закрыли школы и колледжи, метеорологи объявили наивысший уровень опасности.
Крупнейший город Индии снова оказался под водой. Мощные муссонные дожди затопили дороги, нарушили авиационное и железнодорожное сообщение и вынудили власти закрыть школы и колледжи. Метеорологи предупреждают: угроза остается чрезвычайно высокой. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Мумбаи, финансовое сердце Индии, охватила новая волна стихии. После недавнего наводнения, вызвавшего хаос в транспортной системе, город снова столкнулся с сильными ливнями. Индийский метеорологический департамент во вторник выдал "красное" предупреждение – наивысший уровень опасности. Ожидаются ливни с ветром до 65 км/ч, которые продлятся несколько часов.
Зафиксированные осадки впечатляют: метеостанция в районе Сантакруз сообщила о 238,2 мм дождя за сутки – наибольший показатель августа с 2020 года. Затопленные магистрали превратили город в лабиринт воды, остановив работу общественного транспорта.
Авиакомпания IndiGo объявила о массовых задержках рейсов, железнодорожные маршруты работают со сбоями. Все школы и колледжи по распоряжению городских властей остаются закрытыми.
Мумбаи традиционно уязвим к наводнениям из-за прибрежного расположения и перенаселенности. Трагедия 2005 года, когда погибли более 400 человек, до сих пор напоминает о масштабах риска. Нынешний сезон муссонов стал особенно опасным для всего региона: внезапные наводнения уже унесли жизни в Индии, Пакистане и Южном Китае.
В то же время под ударом оказались ключевые экономические институты страны. В Мумбаи расположены Центральный банк, фондовые биржи, а также штаб-квартиры гигантов Reliance Industries Ltd. и Tata Group, что делает стихию не только гуманитарной, но и экономической угрозой.
