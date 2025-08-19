Мумбаи парализован: наивысший уровень опасности из-за рекордных ливней

$41.340.11
48.310.13
ukenru
05:19 • 4308 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 24267 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 45562 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 30662 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 26334 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 35046 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84957 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 50149 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 82354 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 11:50 • 48288 просмотра
Будет эпохальным: министр экономики о новом Трудовом кодексе
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.3м/с
56%
751мм
Популярные новости
Трамп приостановил переговоры с европейскими лидерами ради звонка путину - BILD18 августа, 20:45 • 12119 просмотра
Встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров завершена - Белый дом18 августа, 21:48 • 17982 просмотра
И пусть весь мир подождёт: Трамп позвонил путину во время переговоров в Белом доме - Axios18 августа, 21:50 • 7900 просмотра
Киев отверг любое соглашение, включающее территориальные уступки россии – Financial Times18 августа, 22:11 • 27252 просмотра
Конфуз в Белом доме: Трамп не смог найти президента Финляндии, который сидел прямо перед нимVideo02:57 • 6934 просмотра
публикации
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 84946 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 82346 просмотра
Верховный Суд поставил крест на делах акционеров банков, выводимых с рынка: что произошло18 августа, 10:51 • 122401 просмотра
Учебный год 2025-2026: как будет осуществляться обучение и когда ожидать каникул18 августа, 09:00 • 139307 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
Эксклюзив
18 августа, 08:34 • 137724 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Фридрих Мерц
Эмманюэль Макрон
Джорджия Мелони
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Вашингтон
Германия
Реклама
УНН Lite
Зеленский подарил Трампу клюшку для игры в гольф05:54 • 1364 просмотра
На встрече Зеленского и Трампа подняли тему "костюма"Video18 августа, 17:45 • 18021 просмотра
Карл III модернизировал Сандрингем: солнечная энергия обеспечивает все поместье и часть национальной сети17 августа, 11:21 • 77940 просмотра
Продолжение «Дьявол носит Prada»: стало известно, кто сыграет нового мужа главного редактора Миранды Пристли17 августа, 07:47 • 69285 просмотра
В США женщина нашла в алмазном парке белый бриллиант стоимостью почти 30 000 долларовPhotoVideo16 августа, 07:05 • 101866 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Фокс Ньюс
Гривна
Евро
Доллар США

Мумбаи парализован: наивысший уровень опасности из-за рекордных ливней

Киев • УНН

 • 316 просмотра

Мумбаи снова накрыли мощные муссонные дожди, что привело к затоплению дорог и нарушению транспортного сообщения. Власти закрыли школы и колледжи, метеорологи объявили наивысший уровень опасности.

Мумбаи парализован: наивысший уровень опасности из-за рекордных ливней

Крупнейший город Индии снова оказался под водой. Мощные муссонные дожди затопили дороги, нарушили авиационное и железнодорожное сообщение и вынудили власти закрыть школы и колледжи. Метеорологи предупреждают: угроза остается чрезвычайно высокой. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Мумбаи, финансовое сердце Индии, охватила новая волна стихии. После недавнего наводнения, вызвавшего хаос в транспортной системе, город снова столкнулся с сильными ливнями. Индийский метеорологический департамент во вторник выдал "красное" предупреждение – наивысший уровень опасности. Ожидаются ливни с ветром до 65 км/ч, которые продлятся несколько часов.

Зафиксированные осадки впечатляют: метеостанция в районе Сантакруз сообщила о 238,2 мм дождя за сутки – наибольший показатель августа с 2020 года. Затопленные магистрали превратили город в лабиринт воды, остановив работу общественного транспорта.

Авиакомпания IndiGo объявила о массовых задержках рейсов, железнодорожные маршруты работают со сбоями. Все школы и колледжи по распоряжению городских властей остаются закрытыми.

Мумбаи традиционно уязвим к наводнениям из-за прибрежного расположения и перенаселенности. Трагедия 2005 года, когда погибли более 400 человек, до сих пор напоминает о масштабах риска. Нынешний сезон муссонов стал особенно опасным для всего региона: внезапные наводнения уже унесли жизни в Индии, Пакистане и Южном Китае.

В то же время под ударом оказались ключевые экономические институты страны. В Мумбаи расположены Центральный банк, фондовые биржи, а также штаб-квартиры гигантов Reliance Industries Ltd. и Tata Group, что делает стихию не только гуманитарной, но и экономической угрозой.

В Атлантике ураган Эрин усиливается и приближается к Карибскому бассейну16.08.2025, 11:15 • 7240 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираПроисшествия
Резервный банк Индии
Bloomberg News
Bloomberg L.P.
Энтони Альбанезе
Индия
Китай
Твиттер
Пакистан