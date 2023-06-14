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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
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В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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Можна онлайн спостерігати як підростають совенята: цілодобова трансляція із гніза сипухи

Київ • УНН

 • 1371984 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. У штучній гніздівлі сипухи на Закарпатті втановили камери і тепер українці можуть онлайн спостерігати, як підростають пташенята, передає УНН із посиланням на Українське товариство охорони птахів.

Можна онлайн спостерігати як підростають совенята: цілодобова трансляція із гніза сипухи

Деталі

"У штучній гніздівлі сипухи, де цього року було 10 яєць підростають совенята. Дивиться цікаві моменти сім’ї сипух", - повідомили в Українському товаристві.

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