Можна онлайн спостерігати як підростають совенята: цілодобова трансляція із гніза сипухи

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"У штучній гніздівлі сипухи, де цього року було 10 яєць підростають совенята. Дивиться цікаві моменти сім’ї сипух", - повідомили в Українському товаристві.

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