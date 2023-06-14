Можна онлайн спостерігати як підростають совенята: цілодобова трансляція із гніза сипухи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. У штучній гніздівлі сипухи на Закарпатті втановили камери і тепер українці можуть онлайн спостерігати, як підростають пташенята, передає УНН із посиланням на Українське товариство охорони птахів.
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"У штучній гніздівлі сипухи, де цього року було 10 яєць підростають совенята. Дивиться цікаві моменти сім’ї сипух", - повідомили в Українському товаристві.
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