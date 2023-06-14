Можно онлайн наблюдать как подрастают совята: круглосуточная трансляция из гнезда сипухи
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. В искусственном гнездении сипухи на Закарпатье установили камеры и теперь украинцы могут онлайн наблюдать, как подрастают птенцы, передает УНН со ссылкой на Украинское общество охраны птиц.
Детали
"В искусственном гнездении сипухи, где в этом году было 10 яиц, подрастают совята. Смотрите интересные моменты семьи семьи сипух", - сообщили в Украинском обществе.
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