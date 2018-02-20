МОЗ: відсторонення Амосової не пов'язане з самогубством студентки з Туркменістану

КИЇВ. 20 лютого. УНН. Відсторонення ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Катерини Амосової сталося виключно через те, що студенти не змогли скласти ліцензійний інтегрований іспит "Крок", із самогубством студентки з Туркменістану це не пов'язано. Про це на брифінгу повідомив заступник міністр охорони здоров'я Олександр Лінчевський, передає УНН.