МОЗ: відсторонення Амосової не пов'язане з самогубством студентки з Туркменістану
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. Відсторонення ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Катерини Амосової сталося виключно через те, що студенти не змогли скласти ліцензійний інтегрований іспит "Крок", із самогубством студентки з Туркменістану це не пов'язано. Про це на брифінгу повідомив заступник міністр охорони здоров'я Олександр Лінчевський, передає УНН.
"Я наголошую: Катерину Амосову відсторонили виключно через те, що вчасно не був замовлений ліцензійний інтегрований іспит "Крок" і студенти університету єдині з усіх вишів не змогли вчасно скласти іспит. Із самогубством студентки це не пов'язано", - повідомив Лінчевський.
Лінчевський зазначив, що в університеті буде проведена перевірка, в рамках якої також в буде перевірена підозра в корупції у відділені по роботі з іноземними студентами. Окремо перевірка корупції не є завданням комісії.
Раніше, Міністерство охорони здоров'я відсторонило від виконання обов'язків ректора Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця Амосову Катерину Миколаївну.
Сама Амосова назвала своє відсторонення "спробою розправи з нею" з боку Міністерства охорони здоров'я.
Нагадаємо, вчора Національний медичний університет імені О.Богомольця відсторонив від посади заступницю декана по роботі з іноземними студентами Тетяну Тімохіну на час розслідування самогубства студентки з Туркменістану Мукаддас Насирлаєвої.
Так, 19-річна студентка стрибнула з мосту Патона у Києві. Рятувальники досі проводять пошукові роботи тіла дівчини.
Пізніше столична прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом доведення до самогубства студентки з Туркменістану.