Минздрав: отстранение Амосовой не связано с самоубийством студентки из Туркменистана
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. Отстранение ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Екатерины Амосовой произошло исключительно из-за того, что студенты не смогли составить лицензионный интегрированный экзамен "Крок", с самоубийством студентки из Туркменистана это не связано. Об этом на брифинге сообщил заместитель министр здравоохранения Александр Линчевский, передает УНН.
"Я подчеркиваю: Екатерину Амосову отстранили исключительно из-за того, что вовремя не был заказан лицензионный интегрированный экзамен "Крок" и студенты университета единственные из всех вузов не смогли вовремя сдать экзамен. С самоубийством студентки это не связано", - сообщил Линчевский.
Линчевский отметил, что в университете будет проведена проверка, в рамках которой также будет проверено подозрение в коррупции в отделении по работе с иностранными студентами. Отдельно проверка коррупции не является задачей комиссии.
Ранее, Министерство здравоохранения отстранило от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Амосову Екатерину Николаевну.
Сама Амосова назвала свое отстранение "попыткой расправы с ней" со стороны Министерства здравоохранения.
Напомним, вчера Национальный медицинский университет имени Богомольца отстранил от должности заступницу декана по работе с иностранными студентами Татьяну Тимохину на время расследования самоубийства студентки из Туркменистана Мукаддас Насирлаевой.
Так, 19-летняя студентка прыгнула с моста Патона в Киеве. Спасатели до сих пор проводят поисковые работы девушки.
Позже столичная прокуратура начала уголовное производство по факту доведения до самоубийства студентки из Туркменистана.