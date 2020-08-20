МОЗ та ЦВК обговорили безпекові заходи на місцевих виборах
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Член Центральної виборчої комісії Сергій Постовий та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко обговорили заходи безпеки під час проведення місцевих виборів. Ляшко запевнив, що вибори будуть. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ЦВК.
"Раннє виявлення хворих, контактні, тести, ліжка, кисень, реанімації, перша хвиля, селектор, грип, школи, рівні епідбезпеки, конкурси на держслужбу в період карантину, і... Здавалось би, ох і день. Так ні. Ще вибори! Що вибори? А вибори мають бути безпечними. Про те як це зробити говорили на зустрічі з Сергієм Постовим, членом Центральної виборчої комісії. А тут стільки деталей і особливостей, які необхідно врахувати. Але ми також не прості хлопці.
Так що будуть вибори. А то вже начитався тут", - написав Ляшко.
Нагадаємо, за інформацією ЦВК, добитися "юридичної чистоти" під час утворення територіальних округів на місцевих виборах буде неможливо через неузгоджене законодавство.