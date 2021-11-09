МОЗ розширило перелік професій з обов'язковим щепленням від COVID-19

Цитата:

"Згідно з наказом, до освітян та працівників центральних та місцевих органів влади, які підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19 на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України, додаються співробітники:



підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;



установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів;



підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 4.03.2015 року № 83", - йдеться у повідомленні.



Наказ набирає чинності 9 грудня 2021 року.

Деталі

Як вказали у МОЗ, працівники вищезазначених установ, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. Ті з них, хто має абсолютні протипоказання до проведення щеплень, не підлягатимуть обов'язковій вакцинації.

Додамо

Міністерство охорони здоров’я України 7 жовтня запровадило перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 і планувало його розширити.

Тим часом, з 8 листопада набув чинності наказ МОЗ, норма якого не допускає до роботи невакцинованих від коронавірусу вчителів, держслужбовців та науковців. Працівники, які не отримали щеплення, відстороняються без збереження зарплати та без нарахування стажу за ці дні.

У МОЗ підкреслили при цьому, що не можуть бути відстороненими від роботи працівники, які мають протипоказання до вакцинації та надали відповідний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я.