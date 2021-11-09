Минздрав расширил перечень профессий с обязательной прививкой от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Минздрав сообщил, что расширил перечень профессий, для которых прививка против COVID-19 является обязательной. Приказ вступит в силу 9 декабря, пишет УНН.
Цитата:
"Согласно приказу, к педагогам и работникам центральных и местных органов власти, которые подлежат обязательной вакцинации против COVID-19 на период действия карантина, установленного Кабинетом министров Украины, добавляются сотрудники:
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- предприятий, учреждений и организаций, принадлежащих к сфере управления центральных органов исполнительной власти;
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- учреждений и заведений, предоставляющих социальные услуги, учреждений социальной защиты для детей, реабилитационных заведений;
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- предприятий, учреждений и организаций, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 4.03.2015 года № 83", - говорится в сообщении.
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Приказ вступает в силу 9 декабря 2021 года.
Детали
Как указали в Минздраве, работники вышеуказанных учреждений, которые не получат прививку против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы. Те из них, кто имеет абсолютные противопоказания к проведению прививок, не будут подлежать обязательной вакцинации.
Добавим
Министерство здравоохранения Украины 7 октября ввело перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и планировало его расширить.
Тем временем, с 8 ноября вступил в силу приказ Минздрава, норма которого не допускает к работе невакцинированных от коронавируса учителей, госслужащих и ученых. Работники, не получившие прививку, отстраняются без сохранения зарплаты и без начисления стажа за эти дни.
В Минздраве подчеркнули при этом, что не могут быть отстраненными от работы работники, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующее медицинское заключение, выданное учреждением здравоохранения.