МОЗ про коронавірус: мандрівників із симптомами направлятимуть на медобстеження
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. МОЗ України посилює заходи безпеки для захисту українців від коронавірусної інфекції 2019-nCoV. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" посилено команди швидкого реагування та епідеміологів, і мандрівників із симптомами захворювання будуть направляти на подальше медичне обстеження. Про це УНН повідомили у пресслужбі МОЗ.
"Враховуючи інформацію щодо епідемічного поширення 2019-nCoV та наявність прямого авіасполучення з Китаєм, на відповідних санітарно-карантинних пунктах (СКП) в аеропорту Бориспіль посилено команди швидкого реагування та епідеміологів. СКП переведено в цілодобовий режим роботи", - вказали у МОЗ.
Також повідомляється, що забезпечено чергування бригад швидкої медичної допомоги.
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"Фахівці санітарно-карантинного підрозділу підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами. Мандрівники із симптомами захворювання будуть направлятись на подальше медичне обстеження. Крім того, усім подорожуючим надається актуальна інформація щодо попередження захворювання", - зауважили у МОЗ.
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У відомстві нагадали, що раніше повідомлялось про 4 підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. "Усі випадки не підтвердились", - зауважили у МОЗ.
МОЗ України наголосило, що вакцин та специфічних ліків від коронавірусу 2019-nCoV не існує. Громадянам варто дотримуватись стандартних заходів профілактики ГРВІ.
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Станом на 29 січня 2020 року, за даними МОЗ, у світі зареєстровано 6057 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції 2019-nCoV, 132 з них летальні. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано у 15 країнах світу.
Додамо, спалах смертельного коронавірусу стався у китайському місті Ухань в кінці 2019 року.