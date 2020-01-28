Через коронавірус санітарно-карантинний пункт у "Борисполі" працює цілодобово - медики
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У міжнародному аеропорту "Бориспіль" санітарно-карантинний пункт переведено у цілодобовий режим роботи. Про це на брифінгу заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"На санітарно-карантинних підрозділах та санітарно-карантинних відділах, які працюють в аеропорту "Бориспіль", було посилено команди швидкого реагування, команди епідеміологів. Наразі цей санітарно-карантинний пункт переведено у цілодобовий режим роботи. А також забезпечено чергування оперативних бригад швидкої медичної допомоги", - сказав Кузін.
Нагадаємо, Німеччина і Японія повідомили про перші випадки зараження коронавірусом людей, які не відвідували Китай.
Додамо, спалах смертельного коронавірусу стався у китайському місті Ухань. Окрім Китаю, захворювання зафіксовано щонайменше у 12 країнах світу. Раніше повідомлялось про три підозри на коронавірусну інфекцію 2019-nCoV в Україні. Всі три випадки не підтвердилися.
Як повідомляв УНН, кількість померлих від коронавіруса в Китаї зросла до 106.