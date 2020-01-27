В Україні не підтверджено жодного випадку китайського коронавірусу

"МОЗ України наголошує , що станом на сьогодні немає жодного підтвердженого випадку нового коронавірусу 2019-nCoV в Україні", - йдеться у повідомленні.

Вказано, що хоча Державна установа "Київський міський лабораторний центр МОЗ України" і повідомила про виявлення 1 випадку коронавірусу, проте коронавіруси – це велика родина респіраторних вірусів, що можуть спричиняти захворювання: від звичайної застуди до тяжкого гострого респіраторного синдрому.

"Виявлений коронавірус не є новою інфекцією 2019-nCoV", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Києві зареєстровано випадок коронавірусу.

Пізніше стало відомо, що виявлений у столиці коронавірус - HKU1, що циркулює на території України десятиріччями, а не новий китайський коронавірус.

Наразі через китайський короновірус померла 81 людина.