В Украине не подтверждено ни одного случая китайского коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. На сегодня нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
"Минздрав Украины отмечает, что на сегодня нет ни одного подтвержденного случая нового коронавируса 2019-nCoV в Украине", - говорится в сообщении.
Указано, что хотя Государственное учреждение "Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины" и сообщило об обнаружении 1 случая коронавируса, однако коронавирусы - это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызывать заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома.
"Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV", - указано в сообщении.
Напомним, в Киеве зарегистрирован случай коронавируса.
Позже стало известно, что обнаруженный в столице коронавирус - HKU1, циркулирующий на территории Украины десятилетиями, а не новый китайский коронавирус.
На данный момент из-за китайского короновируса умер 81 человек.