Епідемія коронавірусу: ФРН і Японія повідомили про перші випадки зараження людей, які не відвідували Китай
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Німеччина і Японія повідомили про перші випадки зараження коронавірусом людей, які не відвідували Китай, передає УНН з посиланням на японське агентство Kyodo та агентство The Local.
В Японії водій автобуса, що перевозив туристів з китайського міста Ухань, заразився новим типом коронавірусу. Як повідомляє Kyodo News, це перший випадок зараження в країні, не пов’язаний з поїздками в Китай.
Міністр охорони здоров’я Японії Кацунобу Като розповів, що на початку січня водій перевозив дві групи китайських туристів з міста Ухань, де стався спалах нового вірусу.
Всього в Японії коронавірус виявили у шести осіб. У п’ятьох з них захворювання діагностували після відвідин Китаю.
У Німеччині підтвердили перший випадок зараження коронавірусом. 33-річний житель баварського міста Штарнберг заразився при спілкуванні з колегою з Китаю, яка відвідала ФРН минулого тижня, повідомили в міністерстві охорони здоров’я Баварії.
Станом на вечір 27 січня, в Китаї від пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, померли 106 осіб, захворіли понад 4500 осіб.
Додамо, Гонконг зупинив транспортне сполучення з материковим Китаєм.