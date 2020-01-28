Из-за коронавируса санитарно-карантинный пункт в "Борисполе" работает круглосуточно - медики
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В международном аэропорту "Борисполь" санитарно-карантинный пункт переведен в круглосуточный режим работы. Об этом на брифинге заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"На санитарно-карантинных подразделениях и санитарно-карантинных отделах, работающих в аэропорту "Борисполь", была усилена команда быстрого реагирования, команды эпидемиологов. Сейчас этот санитарно-карантинный пункт переведен в круглосуточный режим работы. А также обеспечено дежурство оперативных бригад скорой медицинской помощи", - сказал Кузин.
Напомним, Германия и Япония сообщили о первых случаях заражения коронавирусом людей, которые не посещали Китай.
Добавим, вспышка смертельного коронавируса произошла в китайском городе Ухань. Кроме Китая, заболевание зафиксировано по меньшей мере в 12 странах мира. Ранее сообщалось о трех подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. Все три случая не подтвердились.
Как сообщал УНН, количество умерших от коронавируса в Китае возросло до 106.