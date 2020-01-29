Минздрав о коронавирусе: путешественников с симптомами будут направлять на медобследование

КИЕВ. 29 января. УНН. Минздрав Украины усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавирусной инфекции 2019-nCoV. В международном аэропорту "Борисполь" усиленно команды быстрого реагирования и эпидемиологов, и путешественников с симптомами заболевания будут направлять на дальнейшее медицинское обследование. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.