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Минздрав о коронавирусе: путешественников с симптомами будут направлять на медобследование

Киев • УНН

 • 13545 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Минздрав Украины усиливает меры безопасности для защиты украинцев от коронавирусной инфекции 2019-nCoV. В международном аэропорту "Борисполь" усиленно команды быстрого реагирования и эпидемиологов, и путешественников с симптомами заболевания будут направлять на дальнейшее медицинское обследование. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Минздрава.

Минздрав о коронавирусе: путешественников с симптомами будут направлять на медобследование

"Учитывая информацию об эпидемическом распространении 2019-nCoV и наличии прямого авиасообщения с Китаем, на соответствующих санитарно-карантинных пунктах (СКП) в аэропорту Борисполь усиленно команды быстрого реагирования и эпидемиологов. СКП переведены в круглосуточный режим работы", - указали в Минздраве.

Также сообщается, что обеспечено дежурство бригад скорой медицинской помощи.

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"Специалисты санитарно-карантинного подразделения подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами. Путешественники с симптомами заболевания будут направляться на дальнейшее медицинское обследование. Кроме того, всем путешествующим предоставляется актуальная информация по предупреждению заболевания", - отметили в Минздраве.

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В ведомстве напомнили, что ранее сообщалось о 4 подозрениях на коронавирусную инфекцию 2019-nCoV в Украине. "Все случаи не подтвердились", - отметили в Минздраве.

Минздрав Украины отметил, что вакцин и специфических лекарств от коронавируса 2019-nCoV не существует. Гражданам следует придерживаться стандартных мер профилактики ОРВИ.

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По состоянию на 29 января 2020 года, по данным Минздрава, в мире зарегистрировано 6057 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 2019-nCoV, 132 из них летальные. Кроме Китая, заболевание зафиксировано в 15 странах мира.

Добавим, вспышка смертельного коронавируса произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года.

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