МОЗ призначив уповноважених в.о. головних санлікарів в областях і на транспорті
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко 19 березня підписав розпорядження про призначення уповноважених на здійснення повноважень головного державного лікаря в областях і на транспорті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
"Призначити здійснювати повноваження головного державного санітарного лікаря області щодо епідеміологічного нагляду (спостереження), запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізації та ліквідації їх спалахів та епідемій, крім заходів державного нагляду (контролю) та надання документів дозвільного характеру", йдеться у тексті розпорядження МОЗ.
МОЗ уповноважив на здійснення повноважень головного державного санітарного лікаря:
Штепу Олександра Пимоновича у Дніпропетровській області
Янко Наталію Вікторівну у Волинській області
Зайцеву Валентину Григорівну у Вінницькій області
Гончаренка Василя Івановича у Донецькій області
Корнієнка Миколу Миколайовича на повітряному транспорті
Корнійка Петра Івановича на залізничному транспорті
Голубятникова Миколу Івановича на водному транспорті
Чумака Сергія Павловича у Києві
Донця Миколу Петровича у Чернігівській області
Гопко Наталію Василівну у Чернівецькій області
Сьомака Михайла Олексійовича у Черкаській області
Махоту Любов Степанівну у Харківській області
Чайчук Оксану Тимофіївну у Тернопільській області
Збаражського Володимира Петровича у Сумській області
Сафонова Романа Валерійовича у Рівненській області
Хайлова Володимира Андрійовича у Полтавській області
Гончарова Віталія Олександровича у Одеській області
Клочко Володимира Івановича у Миколаївській області
Павліва Романа Михайловича у Львівській області
Савчука Руслана Миколайовича в Івано-Франківській області
Радченка Олександра Івановича у Луганській області
Оперчук Надію Іванівну у Кіровоградській області
Терехова Романа Леонідовича у Запорізькій області
Гринчук Галину Миколаївну у Київській області
Сітник Галину Ярославівну у Закарпатській області
Парамонова Зіновія Михайловича у Житомирській області
Хондуся Олександра Леонідовича у Херсонській області
Балашова Олега Васильовича у Хмельницькій області.
Нагадаємо, уряд уповноважив Ляшка призначати головних санітарних лікарів у регіонах.