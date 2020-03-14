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Уряд уповноважив Ляшка призначати головних санітарних лікарів у регіонах

Уряд уповноважив Ляшка призначати головних санітарних лікарів у регіонах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет Міністрів України уповноважив Віктора Ляшка призначати головних санітарних лікарів у регіонах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Уряду.

“Заступник Міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко уповноважений урядом призначати головних санітарних лікарів у регіонах”, -йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що головні санітарні лікарі відповідатимуть за запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій на місцях.

“Такий крок посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні. Це важливий елемент реалізації політики щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій”, — заявив, представляючи ініціативу, Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.

Нагадаємо, в Чернівецькій області є 2 підтверджених випадки інфікування коронавірусом.

Також, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.

Як повідомлялося, з початку цього року до Центру громадського здоров’я України надійшло 67 підозр на нову коронавірусну інфекцію.

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