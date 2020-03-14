Уряд уповноважив Ляшка призначати головних санітарних лікарів у регіонах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Кабінет Міністрів України уповноважив Віктора Ляшка призначати головних санітарних лікарів у регіонах. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Уряду.
“Заступник Міністра охорони здоров’я України, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко уповноважений урядом призначати головних санітарних лікарів у регіонах”, -йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що головні санітарні лікарі відповідатимуть за запобігання виникненню та поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій на місцях.
“Такий крок посилить швидкість та ефективність боротьби з коронавірусом в Україні. Це важливий елемент реалізації політики щодо запобігання виникненню і поширенню інфекційних хвороб людини, локалізацію та ліквідацію їх спалахів та епідемій”, — заявив, представляючи ініціативу, Міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець.
Нагадаємо, в Чернівецькій області є 2 підтверджених випадки інфікування коронавірусом.
Також, в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу.
Як повідомлялося, з початку цього року до Центру громадського здоров’я України надійшло 67 підозр на нову коронавірусну інфекцію.