Правительство уполномочило Ляшко назначать главных санитарных врачей в регионах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Кабинет Министров Украины уполномочил Виктора Ляшко назначать главных санитарных врачей в регионах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Правительственного портала.
"Заместитель Министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко уполномоченный правительством назначать главных санитарных врачей в регионах", говорится в сообщении.
Сообщается, что главные санитарные врачи будут отвечать за предотвращение возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализацию и ликвидацию их вспышек и эпидемий на местах.
"Такой шаг усилит скорость и эффективность борьбы с коронавирусом в Украине. Это важный элемент реализации политики по предотвращению возникновения и распространения инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий", - заявил, представляя инициативу, Министр здравоохранения Украины Илья Емец.
Напомним, в Черновицкой области есть 2 подтвержденных случая инфицирования коронавируса.
Также, в Украине зафиксирована первая смерть от коронавируса.
Как сообщалось, с начала этого года в Центр общественного здоровья Украины поступило 67 подозрений на новую коронавирусной инфекции.