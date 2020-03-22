МОЗ назначил уполномоченных и.о. главного санврача в областях и на транспорте
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 19 марта подписал распоряжение о назначении уполномоченных на осуществление полномочий главного государственного врача в областях и на транспорте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство здравоохранения.
"Назначить осуществлять полномочия главного государственного санитарного врача области по эпидемиологическому надзору (наблюдению), предотвращению возникновения и распространению инфекционных болезней человека, локализации и ликвидации их вспышек и эпидемий, кроме мероприятий государственного надзора (контроля) и выдачи документов разрешительного характера", говорится в тексте распоряжения МОЗ.
МЗ уполномочил на осуществление полномочий главного государственного санитарного врача:
Штепу Александра Пимоновича в Днепропетровской области
Янко Наталью Викторовну в Волынской области
Зайцеву Валентину Григорьевну в Винницкой области
Гончаренко Василия Ивановича в Донецкой области
Корниенко Николая Николаевича на воздушном транспорте
Корнийко Петра Ивановича на железнодорожном транспорте
Голубятникова Николая Ивановича на водном транспорте
Чумака Сергея Павловича в Киеве
Донца Николая Петровича в Черниговской области
Гопко Наталью Васильевну в Черновицкой области
Семак Михаила Алексеевича в Черкасской области
Махоту Любовь Степановну в Харьковской области
Чайчук Оксану Тимофеевну в Тернопольской области
Збаражского Владимира Петровича в Сумской области
Сафонова Романа Валерьевича в Ровенской области
Хайлова Владимира Андреевича в Полтавской области
Гончарова Виталия Александровича в Одесской области
Клочко Владимира Ивановича в Николаевской области
Павлива Романа Михайловича во Львовской области
Савчука Руслана Николаевича в Ивано-Франковской области
Радченко Александра Ивановича в Луганской области
Оперчук Надежду Ивановну в Кировоградской области
Терехова Романа Леонидовича в Запорожской области
Гринчук Галину Николаевну в Киевской области
Ситник Галину Ярославовну в Закарпатской области
Парамонова Зиновия Михайловича в Житомирской области
Хондуся Александра Леонидовича в Херсонской области
Балашова Олега Васильевича в Хмельницкой области.
Напомним, правительство уполномочило Ляшко назначать главных санитарных врачей в регионах.