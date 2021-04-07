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МОЗ планує охопити щепленням від ковіду 70% населення до кінця року: це майже 6 млн щеплень на місяць

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Відповідно до Національного плану вакцинації, Міністерство охорони здоров’я до кінця 2021 року планує охопити щепленням від коронавірусу 70% дорослого населення. Для цього необхідно проводити 6 млн щеплень на місяць, або 270 тис. щеплень на добу. Про це на засіданні уряду повідомив міністр охорони здоров’я України максим Степанов, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"В проекті національного плану (вакцинації – ред.) ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яка повинна проводити наша медична система, щоб охопити 70% населення до кінця року. Це майже 6 млн щеплень на місяць, або 270 тис. щеплень на добу без вихідних", - сказав міністр.

Деталі

Зі слів Степанова, медична система України у змозі забезпечити таку кількість щеплень.

"Але тільки в одному випадку – коли до цього процесу будуть долучені всі рівні державного управління, зокрема голови ОДА та очільники органів місцевого самоврядування. Міністерство самостійно, у ручному режимі не в змозі управляти такою мережею пунктів щеплення, а це тисячі пунктів щеплення, які розташовані по всій території", - додав він.

Доповнення 

Степанов заявляв, що в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.

Раніше у Міністерстві охорони здоров’я повідомили, що розраховують робити від 5 до 7 млн щеплень від COVID-19 на місяць.

За даними Bloomberg, Україні знадобиться 10 років, аби прищепити 75% населення.

В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

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