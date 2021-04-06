У МОЗ розраховують робити від 5 до 7 млн щеплень на місяць

Цитата

“Зараз з’явилося багато „експертів“, які коментують — здатні або нездатні ми це зробити (провести вакцинацію — ред.). Відповідаю один раз всім: ми не просто здатні, потужностей нашої системи набагато більше, ніж зробити таку кількість щеплень. Щеплення робляться зараз двома способами. Це і мобільні бригади та кабінети щеплень, які знаходяться в сімейних лікарів”, — сказав Степанов.

За його словами, загальна кількість кабінетів щеплень по країні становить 11,5 тис. В одному кабінеті можна робити до 40-50 щеплень на добу, а по всій країні 450-500 тис. на добу.

“Звичайно ми всі кабінети зараз на сьогоднішньому етапі не задіємо для проведення щеплень. Кількість на яку ми розраховуємо при проведенні щеплень — це порядку від 5 до 7 млн щеплень на місяць. Цього цілком достатньо для того, щоб провести всі щеплення та вакцинувати більшість населення України, більше 50%. 60-70% до кінця 2021 року”, — розповів Степанов.

Доповнення

Степанов заявляв, що в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.



За даними Bloomberg, Україні знадобиться 10 років, аби прищепити 75% населення.

За 5 квітня 12 856 людей щеплено проти COVID-19 в Україні.



В Україні вакцинація від COVID-19 стартувала 24 лютого. Першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).