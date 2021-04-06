В Минздраве рассчитывают делать от 5 до 7 млн прививок на месяц

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“Сейчас появилось много „экспертов“, которые комментируют — способны или неспособны мы это сделать (провести вакцинацию — ред.). Отвечаю один раз всем: мы не просто способны, мощностей нашей системы гораздо больше, чем сделать такое количество прививок. Прививки делаются сейчас двумя способами. Это и мобильные бригады и кабинеты прививок, которые находятся у семейных врачей”, — сказал Степанов.

По его словам, общее количество кабинетов прививок по стране составляет 11,5 тыс. В одном кабинете можно делать до 40-50 прививок в сутки, а по всей стране 450-500 тыс. в сутки.

“Конечно мы все кабинеты сейчас на сегодняшнем этапе не задействуем для проведения прививок. Количество на которое мы рассчитываем при проведении прививок — это порядка от 5 до 7 млн прививок в месяц. Этого вполне достаточно для того, чтобы провести все прививки и вакцинировать большинство населения Украины, более 50%. 60-70% до конца 2021 года”, — рассказал Степанов.

Дополнение

Степанов заявлял, что в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинирован в течение 2021 года.



По данным Bloomberg, Украине понадобится 10 лет, чтобы привить 75% населения.

За 5 апреля 12 856 человек привито против COVID-19 в Украине.



В Украине вакцинация от COVID-19 стартовала 24 февраля. Первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).