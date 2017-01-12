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Мовлення на Крим з чонгарської телерадіовежі розпочнеться у лютому

Мовлення на Крим з чонгарської телерадіовежі розпочнеться у лютому

Київ • УНН

 • 12217 перегляди

ХЕРСОН-КИЇВ. 12 січня. УНН. На Херсонщині продовжується будівництво телерадіовежі на Чонгарі. Мовлення з вежі на Крим і прикордонні райони Херсонської області планується розпочати у лютому. Про це кореспонденту УНН повідомила директор Департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОДА Ольга Савенко.

“На сьогоднішній день вежа побудована на висоті 96 метрів, але за планом вона має сягати 150 метрів. Інвестор розпочав будівництво 2 грудня 2016 року. До цього часу було дуже багато підготовчих робіт: і документації, і ліцензування. Найближчим часом вежу добудують. Але тут важко загадувати, зважаючи на те, які ми маємо зараз погодні умови. Але планується, що вже з лютого цього року вона буде працювати. Для цього робиться усе можливе” — прокоментувала О.Савенко.

Також О.Савенко зазначила, що окрім безпосередньо будівництво треба час на налаштування техніки. За словами О.Савенко, вежа буде введена в перелік важливих стратегічних об’єктів.

“Обласною державною адміністрацією на Раді оборони області 30 грудня було запропоновано включити цю вежу в перелік важливих стратегічних об’єктів, щоб взяти її під офіційну охорону. З листами голова ОДА Андрій Гордєєв звернувся до відповідних структур” — заявила О.Савенко.

Нагадаємо, урочисто перший блок вежі в с.Чонгар заклали 2 грудня. Вона має відновити українське мовлення в частині Криму та прикордонних районах Херсонщини.

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