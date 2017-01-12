Вещание на Крым с чонгарской телерадиовышки начнется в феврале
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 12 января. УНН. В Херсонской области продолжается строительство телерадиовышки на Чонгаре. Вещание с вышки на Крым и пограничные районы Херсонской области планируется начать в феврале. Об этом корреспонденту УНН сообщила директор Департамента по вопросам внутренней и информационной политики Херсонской ОГА Ольга Савенко.
"На сегодняшний день вышка построена на высоте 96 метров, но по плану она должна достигать 150 метров. Инвестор начал строительство 2 декабря 2016 г. До этого времени было очень много подготовительных работ: и документация, и лицензирование. В ближайшее время вышку достроят. Но здесь трудно загадывать, несмотря на то, какие мы сейчас имеем погодные условия. Но планируется, что уже с февраля этого года она будет работать. Для этого делается все возможное", - прокомментировала О.Савенко.
Также О.Савенко отметила, что кроме непосредственно строительства надо время на настройку техники. По словам О.Савенко, башня будет введена в перечень важных стратегических объектов.
"Областной государственной администрацией на Совете обороны области 30 декабря было предложено включить эту вышку в перечень важных стратегических объектов, чтобы взять ее под официальную охрану. С письмами глава ОГА Андрей Гордеев обратился в соответствующие структуры", - заявила О.Савенко.
Напомним, торжественно первый блок вышки в с.Чонгар заложили 2 декабря. Она должна восстановить украинское вещание в части Крыма и пограничных районах Херсонской области.