Моторошна ДТП: вантажівка, бус і мінівен зіткнулися на трасі і загорілися, четверо загиблих

Деталі

Аварія сталася сьогодні, 15 травня, близько 7 години ранку на автодорозі “Житомир — Чернівці”, поблизу села Веселівка Хмельницького району.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним мікроавтобусом Mercedes Sprinter та легковим автомобілем Opel Combo. Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши Mercedes Sprinter і Opel Combo.

В результаті зіткнення усі транспортні засоби зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого слідчо-оперативна група змогла приступити до огляду місця події.

"Працівники поліції вживають заходи з встановлення осіб водіїв та можливих пасажирів автомобілів Mercedes Sprinter та Opel Combo, які загинули внаслідок ДТП. За попередніми даними, загиблих четверо", - вказали у поліції.

Наразі за фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водій вантажного автомобіля затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Розслідування триває.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-березні в Україні сталося 42 689 тис. ДТП, що на 18% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 4457 ДТП – з травмованими (-16,3%), у яких загинуло 610 людей (-18,4%) та 5439 людей отримали травми (-18,7%).

За даними МВС, кількість загиблих у дорожньо-транспортних пригодах в Україні за період з початку цього року зменшилася на 17% у порівнянні з торішніми цифрами.