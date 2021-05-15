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Жуткое ДТП: грузовик, бус и минивэн столкнулись на трассе и загорелись, четверо погибших

Киев • УНН

 • 24893 просмотра

КИЕВ. 15 мая. УНН. Грузовик врезался в микроавтобус и минивэн на встречной полосе движения на автотрассе в Хмельницкой области, после чего все три транспортных средства загорелись. Известно о четырех погибших. Об этом сообщили УНН в секторе коммуникации полиции Хмельницкой области.

Жуткое ДТП: грузовик, бус и минивэн столкнулись на трассе и загорелись, четверо погибших

Детали

Авария произошла сегодня, 15 мая, около 7:00 утра на автодороге "Житомир - Черновцы", вблизи села Веселовка Хмельницкого района.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo. Прицеп грузового автомобиля перевернулся, прижав Mercedes Sprinter и Opel Combo.

В результате столкновения все транспортные средства загорелись. Спасателям удалось локализовать пожар, после чего следственно-оперативная группа смогла приступить к осмотру места происшествия.

"Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц водителей и возможных пассажиров автомобилей Mercedes Sprinter и Opel Combo, которые погибли в результате ДТП. По предварительным данным, погибших четверо", - указали в полиции.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Водитель грузового автомобиля задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Расследование продолжается.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-марте в Украине произошло 42 689 тыс. ДТП, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 4457 ДТП - с травмированными (-16,3%), в которых погибло 610 человек (-18,4%) и 5439 человек получили травмы (-18,7%).

По данным МВД, число погибших в дорожно-транспортных происшествиях в Украине за период с начала этого года уменьшилась на 17% по сравнению с прошлогодними цифрами.

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