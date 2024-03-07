москва викликала посла США в росії: погрожувала вислати дипломатів за "втручання у внутрішні справи рф"
Київ • УНН
Росія викликала главу дипломатичної місії США в Москві і попередила про ймовірне втручання США у внутрішні справи росії через освітні та культурні організації, погрожуючи вислати причетних співробітників і припинити такі дії.
Сьогодні, 7 березня, до мзс рф главу американської дипмісії в росії Лінн Трейсі, аби попередити про нібито втручання США у "внутрішні справи рф". Про це повідомляє УНН з посиланням російське міністерство.
Деталі
У ромові з Лінн Трейсі москва оголосила про визнання небажаними в рф трьох організацій США ("Американські ради з міжнародної освіти", "Культурні перспективи" та "Інститут міжнародної освіти").
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Мовляв, вони за підтримки Посольства реалізують програми та проєкт антиросійської спрямованості, що мають на меті рекрутування "агентів впливу" під прикриттям освітніх та культурних обмінів.
Від дипмісії вимагають припинити діяльність цих організацій в рф та видалити з офіційного сайту Посольства всі згадки про їхню діяльність.
У росії наголошують, що втручання у внутрішні справи рф, включаючи підривні акції та розповсюдження дезінформації в контексті виборів та спеціальної військової операції (війни в Україні - ред.), будуть жорстко і рішуче припинятися аж до видворення у статусі "persona non grata" причетних до подібних дій співробітників.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден підписав указ про продовження санкцій проти росії, запроваджених у 2014 році після російської агресії проти України, ще на один рік.