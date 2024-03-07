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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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москва викликала посла США в росії: погрожувала вислати дипломатів за "втручання у внутрішні справи рф"

Київ • УНН

 • 21433 перегляди

Росія викликала главу дипломатичної місії США в Москві і попередила про ймовірне втручання США у внутрішні справи росії через освітні та культурні організації, погрожуючи вислати причетних співробітників і припинити такі дії.

москва викликала посла США в росії: погрожувала вислати дипломатів за "втручання у внутрішні справи рф"

Сьогодні, 7 березня, до мзс рф главу американської дипмісії в росії Лінн Трейсі, аби попередити про нібито втручання США у "внутрішні справи рф". Про це повідомляє УНН з посиланням російське міністерство. 

Деталі 

У ромові з Лінн Трейсі москва оголосила про визнання небажаними в рф трьох організацій США ("Американські ради з міжнародної освіти", "Культурні перспективи" та "Інститут міжнародної освіти").

США розглядають можливість накладення санкцій на китайські компанії, які допомагають Росії у війні20.02.24, 03:30 • 36169 переглядiв

Мовляв, вони за підтримки Посольства реалізують програми та проєкт антиросійської спрямованості, що мають на меті рекрутування "агентів впливу" під прикриттям освітніх та культурних обмінів.

Від дипмісії вимагають припинити діяльність цих організацій в рф та видалити з офіційного сайту Посольства всі згадки про їхню діяльність. 

У росії наголошують, що втручання у внутрішні справи рф, включаючи підривні акції та розповсюдження дезінформації в контексті виборів та спеціальної військової операції (війни в Україні - ред.), будуть жорстко і рішуче припинятися аж до видворення у статусі "persona non grata" причетних до подібних дій співробітників.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден підписав указ про продовження санкцій проти росії, запроваджених у 2014 році після російської агресії проти України, ще на один рік.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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