москва вызвала посла США в россии: угрожала выслать дипломатов за "вмешательство во внутренние дела рф"

Сегодня, 7 марта, в МИД рф главу американской дипмиссии в россии Линн Трейси, чтобы предупредить о якобы вмешательстве США во "внутренние дела рф". Об этом сообщает УНН со ссылкой на российское министерство.

Детали

В разговоре с Линн Трейси москва объявила о признании нежелательными в рф трех организаций США ("Американские советы по международному образованию", "Культурные перспективы" и "Институт международного образования").

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Мол, они при поддержке Посольства реализуют программы и проект антироссийской направленности, имеющие целью рекрутирование "агентов влияния" под прикрытием образовательных и культурных обменов.

От дипмиссии требуют прекратить деятельность этих организаций в рф и удалить с официального сайта Посольства все упоминания об их деятельности.

В россии отмечают, что вмешательство во внутренние дела рф, включая подрывные акции и распространение дезинформации в контексте выборов и специальной военной операции (войны в Украине - ред.), будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе "persona non grata" причастных к подобным действиям сотрудников.

Напомним

Президент США Джо Байден подписал указ о продлении санкций против России, введенных в 2014 году после российской агрессии против Украины, еще на один год.