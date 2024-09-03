московський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після атаки БПЛА - Reuters
Київ • УНН
Нафтопереробний завод "Газпромнефти" у москві призупинив роботу після атаки безпілотників 1 вересня. Зупинка установки "Євро+" скоротила потужності заводу на 50%, відновлення очікується через 5-6 днів.
Нафтопереробний завод "Газпромнефти" у москві призупинив перегонку нафти після атаки безпілотників 1 вересня, повідомило Reuters із посиланням на свої джерела, передає УНН.
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За даними джерел, атака БПЛА призупинила роботу комбінованої нафтопереробної установки "Євро+". На неї припадає близько 50 % усіх потужностей заводу з первинної переробки нафти. Це 6 мільйонів тонн нафти на рік.
Завод може відновити переробку нафти на установці Євро+ після ремонту через пʼять-шість днів.
Нагадаємо
Мер москви сергій собянін заявив, що кілька безпілотників атакували московський нафтопереробний завод, на заводі виникла пожежа в "окремому технічному приміщенні".
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