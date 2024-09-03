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московський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після атаки БПЛА - Reuters

московський нафтопереробний завод призупинив переробку нафти після атаки БПЛА - Reuters

Київ • УНН

 • 13808 перегляди

Нафтопереробний завод "Газпромнефти" у москві призупинив роботу після атаки безпілотників 1 вересня. Зупинка установки "Євро+" скоротила потужності заводу на 50%, відновлення очікується через 5-6 днів.

Нафтопереробний завод "Газпромнефти" у москві призупинив перегонку нафти після атаки безпілотників 1 вересня, повідомило Reuters із посиланням на свої джерела, передає УНН

Деталі 

За даними джерел, атака БПЛА призупинила роботу комбінованої нафтопереробної установки "Євро+". На неї припадає близько 50 % усіх потужностей заводу з первинної переробки нафти. Це  6 мільйонів тонн нафти на рік. 

Завод може відновити переробку нафти на установці Євро+ після ремонту через пʼять-шість днів.

Нагадаємо 

Мер москви сергій собянін заявив, що кілька безпілотників атакували московський нафтопереробний завод, на заводі виникла пожежа  в "окремому технічному приміщенні".

Внаслідок ударів БПЛА в росії зупиняються НПЗ, бензин сильно дорожчає28.08.24, 11:36 • 17343 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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